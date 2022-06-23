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У Києві відновлять роботу понад 10 маршрутів тролейбусів: названо терміни

Фото: у столиці відновлять роботу понад 10 маршрутів тролейбусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві відновлюють контактну мережу тролейбусів, пошкоджену внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

"Фахівці закінчать роботи за два тижні. Після завершення робіт зможуть поновити роботу тролейбусні маршрути № 6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 та 16", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, маються на увазі ділянки на вулиці Кирилівській, площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.

В "Київпастрансі" додають, що загалом у місті здійснюють перевезення:

  • 156 автобусів на 65 маршрутах;
  • 90 трамваїв на 18 маршрутах;
  • 131 тролейбусів на 31 маршруті.

Як повідомлялося, у Києві з 22 червня рух Південним мостом заборонено. Це стосується приватного транспорту.

Також у Києві приберуть МАФи біля станцій метро, які заважають доступу населення до укриттів. Їх демонтують та перенесуть до інших місць.

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Київ