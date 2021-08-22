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В Киеве возобновляет работу фуникулер: названа дата

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Киев, Воскресенье 22 августа 2021 11:05
В Киеве возобновляет работу фуникулер: названа дата Фото: в Киеве возобновляет работу фуникулер (фото facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве возобновляет работу фуникулер. Он начнет работу 23 августа в 12:00.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой.

Специалисты обследовали пути, контактную сеть и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников.

Фуникулер возобновит работу 23 августа в 12:00.

В КГГА сообщили, что в июле-августе фуникулером пользуются до 2 000 пассажиров в день - это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.

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