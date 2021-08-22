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У Києві відновлює роботу фунікулер: названа дата

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Київ, Неділя 22 серпня 2021 11:05
У Києві відновлює роботу фунікулер: названа дата Фото: у Києві відновлює роботу фунікулер (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві відновлює роботу фунікулер. Він почне роботу 23 серпня о 12:00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням.

Фахівці обстежили колії, контактну мережу і виконали поточний ремонт вагонів підйомників.

Фунікулер відновить роботу 23 серпня о 12:00.

У КМДА повідомили, що в липні-серпні фунікулером користуються до 2 000 пасажирів на день - це майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

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