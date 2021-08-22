У Києві відновлює роботу фунікулер: названа дата
Фото: у Києві відновлює роботу фунікулер (facebook.com/Kyivpastrans)
У Києві відновлює роботу фунікулер. Він почне роботу 23 серпня о 12:00.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням.
Фахівці обстежили колії, контактну мережу і виконали поточний ремонт вагонів підйомників.
Фунікулер відновить роботу 23 серпня о 12:00.
У КМДА повідомили, що в липні-серпні фунікулером користуються до 2 000 пасажирів на день - це майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.