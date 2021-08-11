UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве возобновляет движение скоростной трамвай: стала известна дата

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве возобновляет движение скоростной трамвай от станции "Старовокзальная". Он начнет работать с 12 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

  • маршрут № 1 - "Станция "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка";
  • маршрут № 3 - "Станция "Старовокзальная" - станция "Ромена Роллана";
  • временный автобусный маршрут № 2-Т - "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога".

Однако, из-за ремонта трамваи будут проходить станцию "Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута № 2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев