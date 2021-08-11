У Києві відновлює рух швидкісний трамвай: стала відома дата

У Києві відновлюють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна". Він почне працювати з 12 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Схеми руху трамвайних маршрутів №№ 1, 3 і тимчасового автобусного маршруту № 2-Т залишаються незмінними:
Втім, через ремонт трамваї проходитимуть станцію "Індустріальну" транзитом, без зупинки для посадки і висадки пасажирів.
Рух тимчасових автобусних маршрутів №№ 1-Т, 3-Т і трамваїв маршруту № 2 закривається. Автобуси повернуть на свої постійні маршрути, які вони обслуговували.