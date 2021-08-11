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У Києві відновлює рух швидкісний трамвай: стала відома дата

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві відновлюють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна". Він почне працювати з 12 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Схеми руху трамвайних маршрутів №№ 1, 3 і тимчасового автобусного маршруту № 2-Т залишаються незмінними:

  • маршрут № 1 - "Станція "Старовокзальна" - Михайлівська Борщагівка";
  • маршрут № 3 - "Станція "Старовокзальна" - станція "Ромена Роллана";
  • тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т - "Михайлівська Борщагівка - Кільцева дорога".

Втім, через ремонт трамваї проходитимуть станцію "Індустріальну" транзитом, без зупинки для посадки і висадки пасажирів.

Рух тимчасових автобусних маршрутів №№ 1-Т, 3-Т і трамваїв маршруту № 2 закривається. Автобуси повернуть на свої постійні маршрути, які вони обслуговували.

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Київ