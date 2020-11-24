В Киеве возобновило работу метро после сообщения о "минировании"

Фото: метро (РБК-Украина)

В Киеве метро возобновило работу после сообщения о якобы "минировании" станции "Крещатик". Информацию проверили.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Станция и пересадка открыты для пассажиров.

"Станцию метро "Крещатик" проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

Отметим, час назад поступил анонимный звонок о минировании станции метро "Крещатик".

Напомним, 21 ноября сообщалось о минировании этой станции метро. Эту информацию проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили.

Ранее сообщалось, что Верховная рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.

В октябре полиция задержала правонарушителя, который сообщил о заминировании всех электростанций Украины. Мужчина также требовал один миллиард долларов.