У Києві відновило роботу метро після повідомлення про "мінування"

У Києві метро відновило роботу після повідомлення про ніби-то "мінування" станції "Хрещатик". Інформацію перевірили.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Станцію та пересадку відчинено для пасажирів.
"Станцію метро "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, годину тому надійшов анонімний дзвінок про мінування станції метро "Хрещатик".
Нагадаємо, 21 листопада повідомляли про мінування цієї ж станції метро. Цю інформацію перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявили.
Раніше повідомлялось, що Верховна рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.
У жовтні поліція затримала правопорушника, який повідомив про замінування усіх електростанцій України. Чоловік також вимагав один мільярд доларів.