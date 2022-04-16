В Киеве возобновили работу центров админуслуг: список

В Киеве начали возобновлять работу Центров предоставления административных услуг. Теперь киевляне смогут вновь оформлять паспорта и другие документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
В шести центрах возобновили прием документов для паспортных услуг:
Еще в трех центрах админуслуг возобновили работу с юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями по предварительной записи:
Записаться на прием можно через портал предоставления административных услуг или позвонив в call-центр: 202-60-38, 202-60-39.
С 18 апреля центры админуслуг будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
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