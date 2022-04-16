У Києві відновили роботу центрів адмінпослуг: список

У Києві почали відновлювати роботу Центрів надання адміністративних послуг. Тепер кияни зможуть знову оформляти паспорти та інші документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.
У шести центрах відновили прийом документів для паспортних послуг:
Ще в трьох центрах адмінпослуг відновили роботу з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за попереднім записом:
Записатися на прийом можна через портал надання адміністративних послуг або зателефонувавши в call-центр: 202-60-38, 202-60-39.
З 18 квітня центри адмінпослуг працюватимуть з Понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00.
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