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В Киеве возобновили работу 38 посольств

Фото: Панорама Киева (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Работу в украинской столице возобновили почти четыре десятка дипломатических представительств иностранных государств. Такие данные привело Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост МИД в Facebook.

В настоящее время 38 иностранных представительств снова заработали в Киеве. Работу своих миссий возобновили преимущественно страны Европы и Азии.

"Это еще одно доказательство того, что наши партнеры верят в победу, будущее и перспективы Украины. Спасибо нашим друзьям за поддержку! Верим, что очень скоро все другие иностранные представительства вернутся в столицу", – говорится в сообщении.

Напомним, что Румыния возобновила работу посольства в столице Украины 14 мая.

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