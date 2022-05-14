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У Києві відновили роботу 38 посольств

Фото: Панорама Києва (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Роботу в українській столиці поновили майже чотири десятки дипломатичних представництв іноземних держав. Такі дані навело Міністерство закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МЗС у Facebook.

Наразі 38 іноземних представництв знову запрацювали в Києві. Роботу своїх місій відновили переважно країни Європи та Азії.

"Це ще один доказ того, що наші партнери вірять у перемогу, майбутнє та перспективи України. Дякуємо нашим друзям за підтримку! Віримо, що дуже скоро всі інші іноземні представництва повернуться до столиці", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Румунія відновила роботу посольства в столиці України 14 травня.

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