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В Киеве возобновили подачу горячей воды в 2,6 тыс. домов

Новости » Общество     25.05.2020 - 18:17
В Киеве возобновили подачу горячей воды в 2,6 тыс. домов
Фото: отключение горячей воды (РБК-Украина)

Временно горячее водоснабжение приостановлено в жилых домах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева

В Киеве после начала гидравлических испытаний теплосетей подачу горячей воды восстановили в 2,6 тысячах жилых домов. Всего коммунальные службы устранили более 300 повреждений трубопроводов.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Так, "Киевтеплоэнерго" согласно графику возобновляет поставки горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массивах, Оболони и Отрадном.

"На гидравлическую прочность испытывали сети зоны теплоснабжения ТЭЦ-6, районных котельных "Виноградарь", "Воскресенка", "Отрадный", станции теплоснабжения №2, а также ряда квартальных котельных. Во время испытаний обнаружено около 300 повреждений сетей, которые по состоянию на сегодня устранены для возобновления горячего водоснабжения", - говорится в сообщении

Временно горячее водоснабжение приостановлено в жилых домах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева.

Напомним, с 12 мая в Киеве стартовали гидравлические испытания теплосетей.

Кроме того, 19 мая в Киеве началась вторая фаза отключений горячей воды.

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Автор: Валерия Мрачковская

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