В Киеве возобновили плату за парковку автомобилей

С понедельника, 16 мая, в Киеве возобновили оплату парковки. Соответствующее решение утвердил Киевский горсовет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал КГГА.
Отмечается, что парковка будет платной только в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будние дни и целый день в субботу и воскресенье за парковку платить не понадобиться.
При этом на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Парковку надо будет оплачивать с помощью сервиса в приложении "Київ Цифровий".
Стоит заметить, что за безопасностью парковочного пространства будут следить инспекторы по парковке. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей.
Напомним, проезд в общественном транспорте Киева снова стал платным с понедельника, 16 мая. Согласно решению Киевсовета, тарифы пока останутся прежними.
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