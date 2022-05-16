У Києві відновили плату за паркування автомобілів

З понеділка, 16 травня, у Києві відновили оплату паркування. Відповідне рішення ухвалила Київська міськрада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал КМДА.
Зазначається, що паркування буде платним лише у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю - паркування безкоштовне.
При цьому на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Паркування треба буде сплачувати за допомогою сервісу у застосунку "Київ Цифровий".
Варто зауважити, що за безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.
Нагадаємо, проїзд у громадському транспорті Києва знову став платним із понеділка, 16 травня. Згідно з рішенням Київради, тарифи поки що залишаться незмінними.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.