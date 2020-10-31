ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве возобновили движение по улице, где упал строительный кран

Автор: Роман Тверденко

Движение по улице Мишуги в Киеве возобновлено. Там сегодня упал строительный кран.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Напомним, что в субботу в Киеве строительный кран упал стрелой на дорогу. В результате инцидента никто не пострадал, но был поврежден автомобиль Mitsubishi. Также часть улицы была залита бетоном.

Также сегодня в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.

Самые читаемые новости

Кроме этого, Шевченковский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 60 суток подозреваемого в ДТП на Майдане независимости. Также он будет носить электронный браслет.

РБК-Украина писало, что 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. Двое человек погибли, четверо пострадали.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киев