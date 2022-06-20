UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве возобновили движение транспорта по мостам Метро и Патона

Фото: Киевский мост Метро (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в понедельник, 20 июня, возобновили автомобильное движение по мостам Метро и Патона. Отныне для автосообщения через Днепр задействованы все мосты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в Киеве с сегодняшнего дня автомобильное сообщение между левым и правым берегами осуществляется по:

  • Дарницкому мосту;
  • Северному мосту;
  • Южному мосту;
  • мосту Метро;
  • мосту Патона.

Касаемо работы общественного транспорта. По мосту Патона запустят 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрутов.

Автобусные маршруты:

  • № 51 "ст. м. "Красный Хутор" – ст.м. "Лыбидская".
  • № 55 "Дарницкая площадь – ст. м. "Дворец Спорта".
  • № 115 "Контрактовая площадь – Дом культуры".
  • № 118 "ст. м. "Черниговская" – ст. м. "Политехнический институт".

Троллейбусные маршруты:

  • № 43 "Дарницкая площадь – Кибцентр".
  • № 50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

Также возобновлена ​​работа троллейбусного маршрута №36, который курсирует от улицы Северной до станции метро Святошино.

"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам скорой, авто полиции, спасателям и автомобилям с гуманитарным грузом", - написал Кличко.

Как известно, спустя несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину власти Киева закрыли все автомосты через Днепр. Переправы были взяты под контроль Нацгвардии. Позже в столице частично восстановили движение через несколько мостов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев