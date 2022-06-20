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У Києві відновили рух транспорту по мостах Метро і Патона

Фото: Київський міст Метро (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві в понеділок, 20 червня, відновили автомобільний рух по мостах Метро і Патона. Відтепер для автосполучення через Дніпро задіяні всі мости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Так, у Києві відсьогодні автомобільне сполучення між лівим і правим берегами здійснюється по:

  • Дарницькому мосту;
  • Північному мосту;
  • Південному мосту;
  • мосту Метро;
  • мосту Патона.

Стосовно роботи громадського транспорту. По мосту Патона запустять 4 автобусних і 2 тролейбусних маршрутів.

Автобусні маршрути:

  • № 51 "ст. м. "Червоний хутір" – ст. м. "Либідська".
  • № 55 "Дарницька площа – ст. м. "Палац Спорту".
  • № 115 "Контрактова площа – Будинок культури".
  • № 118 "ст. м. "Чернігівська" – ст. м. "Політехнічний інститут".

Тролейбусні маршрути:

  • № 43 "Дарницька площа – Кібцентр".
  • № 50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська".

Також відновлено роботу тролейбусного маршруту № 36, який курсує від вулиці Північної до станції метро Святошино.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісний режим, а також віддавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальникам і автомобілям з гуманітарним вантажем", - написав Кличко.

Як відомо, через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Києва закрила всі автомости через Дніпро. Переправи були взяті під контроль Нацгвардії. Пізніше в столиці частково відновили рух через кілька мостів.

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Київ