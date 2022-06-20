У Києві відновили рух транспорту по мостах Метро і Патона

У Києві в понеділок, 20 червня, відновили автомобільний рух по мостах Метро і Патона. Відтепер для автосполучення через Дніпро задіяні всі мости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісний режим, а також віддавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальникам і автомобілям з гуманітарним вантажем", - написав Кличко.

Також відновлено роботу тролейбусного маршруту № 36, який курсує від вулиці Північної до станції метро Святошино.

Так, у Києві відсьогодні автомобільне сполучення між лівим і правим берегами здійснюється по:

Як відомо, через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Києва закрила всі автомости через Дніпро. Переправи були взяті під контроль Нацгвардії. Пізніше в столиці частково відновили рух через кілька мостів.

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