В КГГА сообщили о блокировании движения общественного транспорта

Новости Общество 25.07.2018 - 20:27
Иллюстративное фото (twitter.comBigkievCom)
Иллюстративное фото (twitter.comBigkievCom)

В Киеве заблокировано движение троллейбусов маршрутов 22,27,30,42

В Киеве из-за непогоды осложнилось движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской администрации (КГГА).

Также зафиксировано несоблюдение графика движения на трамвайных и троллейбусных маршрутах по улицам Щусева, Грекова, Святошинской, Телиги, Индустриальной, проспекту Победы, Борщаговской, Автозаводской, Кирилловской, в районе станции метро "Шулявская" и станции метро "Берестейская".

Временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов 22,27,30,42 на выезде из Индустриального проспекта на улице Гетьмана по причине повреждения контактной сети. На место происшествия направлены ответственные службы.

На перекрестке улицы Старовокзальной и Жилянской из-за скопления авто движение трамваев также задержано.

В КГГА сообщили о блокировании движения общественного транспортаВ КГГА сообщили о блокировании движения общественного транспортаВ КГГА сообщили о блокировании движения общественного транспорта

Напомним, ранее сообщалось, что движение трамваев №1 и №3 в Киеве в среду, 25 июля, заблокировано.

Задержанному за ДТП водителю Hummer объявлено еще одно подозрение В Киеве из-за ливней заблокировано движение трамваев №1 и №3
Теги:  КГГА,  Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС