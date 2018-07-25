В КГГА сообщили о блокировании движения общественного транспорта

В Киеве заблокировано движение троллейбусов маршрутов 22,27,30,42

В Киеве из-за непогоды осложнилось движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской администрации (КГГА).

Также зафиксировано несоблюдение графика движения на трамвайных и троллейбусных маршрутах по улицам Щусева, Грекова, Святошинской, Телиги, Индустриальной, проспекту Победы, Борщаговской, Автозаводской, Кирилловской, в районе станции метро "Шулявская" и станции метро "Берестейская".

Временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов 22,27,30,42 на выезде из Индустриального проспекта на улице Гетьмана по причине повреждения контактной сети. На место происшествия направлены ответственные службы.

На перекрестке улицы Старовокзальной и Жилянской из-за скопления авто движение трамваев также задержано.

Напомним, ранее сообщалось, что движение трамваев №1 и №3 в Киеве в среду, 25 июля, заблокировано.