В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов
Фото: В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве возобновили движение шести троллейбусных маршрутов, которые были отменены из-за обрыва контактной сети, пострадавшей в результате ракетного обстрела со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Так, возобновилось движение троллейбусов по постоянным схемам:
- № 6 - "Минский массив - Майдан Незалежности";
- № 18 - "Майдан Незалежности - улица Сошенко";
- № 25 - "Станция метро "Почайна" - проспект Свободы";
- № 28 - "Станция метро "Лукьяновская" - проспект Свободы";
- № 32 - "Улица Северная - улица Сошенко";
- № 33 - "Минский массив - железнодорожный вокзал Южный".
При этом прекращается движение временных троллейбусных маршрутов:
- № 6К - "Минский массив - ул. Сырецкая";
- № 32Д - "Ул. Северная - ул. Сырецкая".
Напомним, 14 марта над Киевом сбили российскую ракету, обломки которой упали на дом на Куреневке.
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