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В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов

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Киев, Воскресенье 10 июля 2022 09:49
В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов Фото: В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве возобновили движение шести троллейбусных маршрутов, которые были отменены из-за обрыва контактной сети, пострадавшей в результате ракетного обстрела со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Так, возобновилось движение троллейбусов по постоянным схемам:

  • № 6 - "Минский массив - Майдан Незалежности";
  • № 18 - "Майдан Незалежности - улица Сошенко";
  • № 25 - "Станция метро "Почайна" - проспект Свободы";
  • № 28 - "Станция метро "Лукьяновская" - проспект Свободы";
  • № 32 - "Улица Северная - улица Сошенко";
  • № 33 - "Минский массив - железнодорожный вокзал Южный".

При этом прекращается движение временных троллейбусных маршрутов:

  • № 6К - "Минский массив - ул. Сырецкая";
  • № 32Д - "Ул. Северная - ул. Сырецкая".

Напомним, 14 марта над Киевом сбили российскую ракету, обломки которой упали на дом на Куреневке.

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