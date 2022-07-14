В Киеве возобновили движение еще двух троллейбусных маршрутов. Они были отменены из-за обрыва контактной сети, пострадавшей в результате ракетного обстрела столицы со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевпастранс" в Facebook.
Так, сегодня возобновили движение троллейбусные маршруты:
Кроме того, прекращается движение временных троллейбусных маршрутов:
В предприятии добавили, что в ближайшее время начнется ремонт участка контактной сети на проспекте Победы.
Напомним, 14 марта над Киевом сбили российскую ракету, обломки которой упали на дом на Куреневке.
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