В Киеве возобновила работу станция метро "Площадь Льва Толстого"

В Киеве станция метро "Площадь Льва Толстого" проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Сообщается, что метрополитен работает в обычном режиме.

"Станцию "Площадь Льва Толстого" и пересадку открыто на вход и выход. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем поступило анонимное сообщение о минировании станции "Площадь Льва Толстого".

Кроме того, 3 июня в полицию поступало сообщение о массовом минировании в Киеве.