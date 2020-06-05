В Киеве возобновила работу станция метро "Майдан Независимости"

В Киеве станция метро "Майдан Независимости" проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена на странице в Twitter.

В метрополитене заверили, что все станции работают в обычном режиме.

Отметим, сегодня поступил звонок о "заминировании" центральной станции метро в Киеве. Эту информацию проверили, а факт "минирования" не подтвердили.

Напомни, от начала запуска метро в столице уже было несколько сообщений о заминировании станций. Также подземку закрывали во время сообщения о заминировании моста Метро в Киеве.

Добавим, что в связи с пандемией метрополитен Киева уже чаще ограничивает вход на некоторых станциях в час пик. Ограничение на вход означает, что станция работает на одни или две двери.

Напомним, ограничивали на вход три станции: "Академгородок", "Житомирскую" и "Черниговскую".

Также отметим, что, по данным Минздрава, Киев и еще пять областей не проходят по показателям заболеваемости к очередному смягчению карантина.