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В Києві відновила роботу станція метро "Майдан Незалежності"

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 12:13
В Києві відновила роботу станція метро "Майдан Незалежності"
Фото: метро в Києві (РБК-Україна)

Всі станції працюють у звичайному режимі

У Києві станцію метро "Майдан Незалежності" перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену на сторінці у Twitter.

У метрополітені запевнили, що всі станції працюють у звичайному режимі.

Відзначимо, сьогодні надійшов дзвінок про "замінування" центральної станції метро в Києві. Цю інформацію перевірили, а факт "мінування" не підтвердили.

Нагадай, від початку запуску метро в столиці вже було кілька повідомлень про замінування станцій. Також підземку закривали під час повідомлення про замінування мосту Метро в Києві.

Додамо, що в зв'язку з пандемією метрополітен Києва вже частіше обмежує вхід на деяких станціях в годину пік. Обмеження на вхід означає, що станція працює на одні або двоє дверей.

Нагадаємо, обмежували на вхід три станції: "Академмістечко", "Житомирську" та "Чернігівську".

Також відзначимо, що, за даними Міністерства охорони здоров'я, Київ і ще п'ять областей не проходять за показниками захворюваності до чергового пом'якшення карантину.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України метромінування
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