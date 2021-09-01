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В Киеве возник пожар на рынке "Юность"

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Киев, Среда 01 сентября 2021 15:01
В Киеве возник пожар на рынке "Юность" Фото: в Киеве горит рынок " Юность "(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве очевидцы сообщают о пожаре, который возник на территории рынка "Юность". ГСЧС пока не может подтвердить информацию об этом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-страницу паблика dtp.kiev.ua.

Как сообщают очевидцы, на кадрах видео изображен пожар на рынке "Юность". Отмечается, что сейчас огонь пытаются ликвидировать пожарные, однако ГСЧС опровергла информацию о привлечении своих сотрудников.

"Звонки нам не поступали, наше подразделение еще не вызвали, то есть информацией мы владеем такой же, которую вы видите на интернет-ресурсах", - отметила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

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