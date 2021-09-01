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У Києві виникла пожежа на ринку "Юність"

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Київ, Середа 01 вересня 2021 15:01
У Києві виникла пожежа на ринку "Юність" Фото: У Києві горить ринок "Юність" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві очевидці повідомляють про пожежу, яка виникла на території ринку "Юність". ДСНС наразі не може підтвердити інформацію щодо цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-сторінку пабліку dtp.kiev.ua.

Як повідомляють очевидці, на кадрах відео зображено пожежу на ринку "Юність". Зазначається, що наразі вогонь намагаються ліквідувати вогнеборці, однак ДСНС заперечила інформацію щодо залучення своїх співробітників.

"Дзвінки нам не надходили, наш підрозділ ще не викликали, тобто інформацією ми володіємо такою ж, яку ви бачите на інтернет-ресурсах", - відзначила прессекретар ДСНС Києва Світлана Водолага.

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Київ Пожежа
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