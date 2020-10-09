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В Киеве возможны изменения в работе метро

Киев, Пятница 09 октября 2020 15:37
В Киеве возможны изменения в работе метро
Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Киеве 10 октября возможны изменения в работе метро. Это связано с матчем Лиги наций между футбольными сборными Украины и Германии, который пройдет в столице.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Как сообщается, ограничения (закрытие) возможны на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Отметим, матч между Украиной и Германией состоится завтра в 21:45.

Напомним, власти Киева будут вынуждены остановить движение общественного транспорта, в частности метро, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с коронавирусом.

Также ранее в Киеве было ограничено движение поездов на зеленой линии метро из-за того, что человек попал под поезд.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в столице произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.

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