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В Киеве возле ресторана "Золотой Шафран" на Оболони произошел взрыв

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня утром произошел взрыв рядом с рестораном "Золотой Шафран" на Оболони. Сейчас правоохранители устанавливают, что именно взорвалось вблизи заведения.

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Об этом РБК-Украина рассказали в Оболонском управлении полиции, а детали произошедшего опубликовали на сайте Нацполиции.

Взрыв на улице Автозаводской произошел сегодня около 4:00 утра. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к ресторану подошел мужчина, поставил возле ступеней пакет и ушел. После этого раздался взрыв.

"Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения. Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался", - отметили в Нацполиции.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины, то есть умышленное повреждение имущества. Злоумышленнику грозит до 10 лет ограничения свободы, сейчас его разыскивают.

Напомним, на днях в Балтиморе произошел мощный взрыв в многоэтажном доме. От взрыва частично обрушилась крыша здания.

Как писало РБК-Украина, в результате взрыва в американском Балтиморе пострадали более 20 человек. Только двое из пострадавших отказались от госпитализации.

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