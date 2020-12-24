Число пострадавших от взрыва в Балтиморе возросло вдвое

Фото: взрыв в Балтиморе (twitter.com/ABC7NY)

Общее число пострадавших граждан в результате сильного взрыва в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор в американском штате Мэриленд увеличилось до 23 человек. Ранее сообщалось, что пострадали по меньшей мере десять человек.

Об этом сообщается на странице местной пожарной службы в Twitter.

"В общей сложности 23 пострадавших были спасены с места взрыва 21 пострадавший был доставлен в местные больницы, двое отказались от госпитализации в медучреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть здания была пустой из-за предстоящих праздников и пандемии.

В компании Baltimore Gas & Electric заявили, что в здании ведутся работы над системой управления воздухом и котлом здания, и это, вероятно, стало причиной взрыва.

В августе в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел взрыв нескольких домов. В результате погибли и пострадали четыре человека.