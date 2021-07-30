В Киеве возле Офиса президента проверяют подозрительный предмет

В пятницу, 30 июля, в Киеве возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет. Сейчас его проверяют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"У здания Офиса президента нашли подозрительную сумку. Сейчас ее проверяют. Каких-то сообщений о минировании не поступало. Проверяется подозрительный предмет", - сообщили в полиции.

Отметим, что сегодня у Офиса президента должна состояться акция в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, президента Владимира Зеленского сегодня на Банковой нет, поскольку он отправился с рабочим визитом в Донецкую область, где проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.