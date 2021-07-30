RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві біля Офісу президента перевіряють підозрілий предмет

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 30 липня, в Києві біля Офісу президента виявили підозрілий предмет. Зараз його перевіряють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"Біля будівлі Офісу президента знайшли підозрілу сумку. Зараз її перевіряють. Якихось повідомлень про мінування не надходило. Перевіряється підозрілий предмет", - повідомили в поліції.

Зазначимо, що сьогодні біля Офісу президента має відбутися акція на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Крім того, президента Володимира Зеленського сьогодні на Банковій немає, оскільки він вирушив з робочим візитом в Донецьку область, де проведе засідання Ради національної безпеки і оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївмінуванняОфіс президента