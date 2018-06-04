В Киеве возле одной из станций метро горят МАФы

МАФы горят возле станции метро "Дворец Украина"
В Киеве возле станции метро "Дворец Украина" горят несколько МАФов. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Сообщается, что на место выехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Прямо зараз палають #МАФи поблизу станції метро «Палац України». На місці працюють бійці #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється.Опубліковано Киев Оперативный 4 червня 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 4 июня сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Сообщалось, что по данным Гидрометцентра, 4 июня в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона, сохраняется чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.