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В Киеве возле одной из станций метро горят МАФы

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 17:10
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

МАФы горят возле станции метро "Дворец Украина"

В Киеве возле станции метро "Дворец Украина" горят несколько МАФов. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Сообщается, что на место выехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

 

Прямо зараз палають #МАФи поблизу станції метро «Палац України». На місці працюють бійці #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється.

Опубліковано Киев Оперативный 4 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 4 июня сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Сообщалось, что по данным Гидрометцентра, 4 июня в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона, сохраняется чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 

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Теги публикации: Киев, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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