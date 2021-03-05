В Киеве возле одного из университетов неизвестные обстреляли автомобили

В Киеве возле Национального авиационного университета (НАУ) неизвестные из оружия открыли огонь по припаркованным автомобилям. Сейчас правоохранители разыскивают вооруженных преступников.

"К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет. Правоохранители разыскивают вооруженных хулиганов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, неизвестные стреляли по окнам припаркованных автомобилей. Пока известно о трех поврежденных таким образом авто.

Напомним, ранее в Киеве произошла стрельба возле застройки в Голосеевском районе. Группа лиц начала стрелять в воздух, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобилях. После этого правоохранители разыскали и задержали преступников. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Также РБК-Украина писало, что вечером 22 февраля в Харькове посреди улицы застрелили мужчину. Для поиска стрелка вводили специальную полицейскую операцию.

Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.