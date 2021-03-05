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У Києві поблизу одного з університетів невідомі обстріляли автомобілі

Автор: Андрій Козловський

У Києві поблизу Національного авіаційного університету (НАУ) невідомі зі зброї почали стріляти по припаркованим автомобілям. Наразі правоохоронці розшукують озброєних злочинців.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як повідомляється, невідомі стріляли по вікнам припаркованих автівок. Наразі відомо про три пошкоджених таким чином авто.

"На щастя, жертв та потерпілих серед людей немає. Правоохоронці розшукують озброєних хуліганів", - йдеться у повідомленні.

Фото: пошкоджені авто (telegram KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше у Києві сталася стрілянина біля забудови в Голосіївському районі. Група осіб почала стріляти в повітря, після чого зловмисники втекли з місця події на автомобілях. Після цього правоохоронці розшукали та затримали злочинців. Слідчі порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Також РБК-Україна писало, що ввечері 22 лютого у Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка. Для пошуку стрілка вводили спеціальну поліцейську операцію.

Нападником виявився 50-річний чоловік. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Новини України Стрільба
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