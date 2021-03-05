У Києві поблизу одного з університетів невідомі обстріляли автомобілі

У Києві поблизу Національного авіаційного університету (НАУ) невідомі зі зброї почали стріляти по припаркованим автомобілям. Наразі правоохоронці розшукують озброєних злочинців.

"На щастя, жертв та потерпілих серед людей немає. Правоохоронці розшукують озброєних хуліганів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, невідомі стріляли по вікнам припаркованих автівок. Наразі відомо про три пошкоджених таким чином авто.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася стрілянина біля забудови в Голосіївському районі. Група осіб почала стріляти в повітря, після чого зловмисники втекли з місця події на автомобілях. Після цього правоохоронці розшукали та затримали злочинців. Слідчі порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Також РБК-Україна писало, що ввечері 22 лютого у Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка. Для пошуку стрілка вводили спеціальну поліцейську операцію.

Нападником виявився 50-річний чоловік. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.