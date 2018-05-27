В Киеве возле НСК "Олимпийский" прошла акция в поддержку Сенцова

Участники акции держали плакаты с именем Олега Сенцова перед ходом в здание стадиона

В Киеве 25 мая перед проведением финального матча Лиги Чемпионов УЕФА перед входом в НСК "Олимпийский" прошла акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Twitter проинформировала исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун.

Участники акции держали плакаты с именем Олега Сенцова.

Отметим, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что поднимет вопрос о голодовке Олега Сенцова и освобождении украинских политзаключенных в ООН.

Добавим, что осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Сенцов заявил, что будет голодать даже "до фатального конца".

Напомним, сестра украинского политзаключеного Олега Сенцова, Наталья Каплан, сообщила о состоянии брата в связи с его голодовкой.