В Киеве возле НСК "Олимпийский" прошла акция в поддержку Сенцова

Участники акции держали плакаты с именем Олега Сенцова перед ходом в здание стадиона
В Киеве 25 мая перед проведением финального матча Лиги Чемпионов УЕФА перед входом в НСК "Олимпийский" прошла акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Twitter проинформировала исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун.
Участники акции держали плакаты с именем Олега Сенцова.
#freeSentsov pic.twitter.com/Y7c8UxzcS0— Уляна Супрун (@usuprun) May 26, 2018
Отметим, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что поднимет вопрос о голодовке Олега Сенцова и освобождении украинских политзаключенных в ООН.
Добавим, что осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Сенцов заявил, что будет голодать даже "до фатального конца".
Напомним, сестра украинского политзаключеного Олега Сенцова, Наталья Каплан, сообщила о состоянии брата в связи с его голодовкой.