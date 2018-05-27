У Києві біля НСК "Олімпійський" пройшла акція в підтримку Сенцова

Учасники акції тримали плакати з ім'ям Олега Сенцова перед ходом в будівлю стадіону

У Києві 25 травня перед проведенням фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА перед входом в НСК "Олімпійський" пройшла акція в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Учасники акції тримали плакати з ім'ям Олега Сенцова.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що підніме питання про голодування Олега Сенцова і звільнення українських політв'язнів в ООН.

Додамо, що засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії. Сенцов заявив, що буде голодувати навіть "до фатального кінця".

Нагадаємо, сестра українського політв'язня Олега Сенцова, Наталія Каплан, повідомила про стан брата у зв'язку з її голодуванням.