В Киеве из-за войны повреждены 208 домов, 46 школ, 29 садов и один детдом

С начала войны России против Украины в столице повреждено 208 жилых домов. Кроме того, пострадали и здания 46 школ, 29 садов и один детский дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Повреждениям также подверглись 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 - здравоохранения, 10 - культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

"Город совместно с профильными специалистами продолжает учитывать поврежденные объекты инфраструктуры. Все эти объекты будут взяты на учет, специалисты определят степень повреждений. После этого начнется их постепенное восстановление", - отметили в КГГА.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 44-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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