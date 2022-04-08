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У Києві через війну пошкоджено 208 будинків, 46 шкіл, 29 садків та один дитбудинок

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 09:13
У Києві через війну пошкоджено 208 будинків, 46 шкіл, 29 садків та один дитбудинок Фото: в Києві через війну пошкоджено 208 будинків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку війни Росії проти України у столиці пошкоджено 208 житлових будинків. Крім того, постраждали й будівлі 46 шкіл, 29 садків та один дитячий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

Пошкоджень також зазнали 13 адміністративних будівель, 2 спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 - охорони здоров’я, 10 - культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури.

"Місто спільно з профільними фахівцями продовжує обліковувати пошкоджені об’єкти інфраструктури. Усі ці об’єкти будуть взяті на облік, фахівці визначать ступінь пошкоджень. Після цього розпочнеться їхнє поступове відновлення", - наголосили в КМДА.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 44-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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