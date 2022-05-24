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В Киеве восстановили движение трамваев в Пущу-Водицу

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Киев, Вторник 24 мая 2022 01:36
В Киеве восстановили движение трамваев в Пущу-Водицу Трамвай в Пуще-Водице (Фото: imhd.sk)
Автор: Константин Широкун

В Киеве с 23 мая возобновлена работа трамвайного маршрута №12 в Пущу-Водицу. Интервал движения на линии составит 20 минут. С ростом пассажиропотока количество трамваев на маршруте собираются увеличить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в эфире телеканала "Киев".

В выходные была протестирована и откорректирована работа маршрута. Также с сегодняшнего дня организована работа троллейбусного маршрута №16К от улицы Щусева до Майдана Незалежности, с интервалом движения 15-20 минут.

Мы также писали о том, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, как восстанавливают инфраструктуру на деоккупированной территории.

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