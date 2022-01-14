В Киеве водитель избил прохожего за замечание. Пострадавший в больнице

В Киеве днем 14 января водитель внедорожника избил прохожего, который сделал ему замечание о неправильной парковке. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

Инцидент произошел около 11:30 возле одного из жилых домов по улице Абомасова в Днепровском районе Киева. По данным прокуратуры, житель дома сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки. В ответ водитель набросился на мужчину и нанес ему несколько ударов в голову. Затем продолжал избивать его, после того, как тот упал на землю.

Избиение остановил прохожий. Пострадавшего, получившего в результате побоев открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали.

Приехавшие на вызов патрульные разрешили водителю джипа покинуть место происшествия. Однако после вмешательства прокуратуры мужчину задержали. Ему готовятся сообщить подозрение по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).