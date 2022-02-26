В Киеве вновь объявлена воздушная тревога. Жильцам срочно необходимо перейти в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.
"В Киеве снова объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", - призвали киевлян
В КГГА также напоминают, что станции метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют.
"В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - добавляют в сообщении.
Напомним, если включают сирены гражданской обороны, то необходимо выключить свет и спуститься в укрытие. В Киеве это, как правило, подвальные помещения, подземные паркинги, переходы и станции метро.
Вместе с тем жителей Киева попросили не перемещаться между правым и левым берегом столицы и не пересекать мосты через Днепр.