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У Києві знову оголошена повітряна тривога

Автор: Марія Кучерявець

У Києві знову оголошена повітряна тривога. Мешканцям терміново необхідно перейти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"У Києві знову оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - закликали киян.

У КМДА також нагадують, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують.

"У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, якщо включають сирени цивільної оборони, то необхідно вимкнути світло і спуститися в укриття. У Києві це, як правило, підвальні приміщення, підземні паркінги, переходи і станції метро.

Разом з тим, жителів Києва попросили не переміщатися між правим і лівим берегом столиці та не перетинати мости через Дніпро.

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