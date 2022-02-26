"У Києві знову оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - закликали киян.

У КМДА також нагадують, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують.

"У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", - додають у повідомленні.