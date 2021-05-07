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В Киеве на Виноградаре из мести подожгли мужчину. Он умер от ожогов

Автор: РБК-Украина

В Киеве два молодых человека из мести подожгли мужчину. Пострадавшего с ожогами 80% тела доставили в больницу, где он умер.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина, у которого загорелась одежда, просит о помощи.

Как заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, подозреваемых задержали в течение двух часов. Они пришли в недострой к 41-летнему мужчине, спровоцировали конфликт, избили его, после чего облили горючим веществом и подожгли.

"Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице", - подчеркнул Крищенко.

Подозреваемых уроженцев Киева 1997 и 2002 годов рождения задержали, открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство" по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью.

"За совершение тяжкого преступления фигурантам грозит пожизненное лишение свободы", - добавил Крищенко.

Фото: задержанные (mvs.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что таможенники задержали иностранца в аэропорту "Борисполь". Он пытался провезти в собственном животе более килограмма наркотиков из Евросоюза.

Также ранее в Киеве прошла облава на нарколаборатории и притоны. По результатам операции задержали около 20 человек.

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