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В Киеве вечером образовались пробки

Новости » Общество    03.04.2019 - 18:44
В Киеве вечером образовались пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На правом берегу столицы зафиксированы пробки на Набережном шоссе, улице Крещатик, улице Грушевского

В Киеве вечером, 3 апреля, образовались пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы зафиксированы пробки на Набережном шоссе, улице Крещатик, улице Грушевского, бульваре Шевченко, улице Вячеслава Черновола, проспекте Победы, проспекте Академика Палладина, проспекте Леся Курбаса, улице Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского.

Также пробки зафиксированы на улице Васильковская, Голосеевском проспекте, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, улице Саперно-Слободской, улице Набережно-Крещатицкой, улице Большой Житомирской, улице Сечевых Стрельцов, улице Рейтарской. На левом берегу пробки на проспекте Юрия Гагарина.

 
Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Отметим, что затруднено движение транспорта возле станций метро "Славутич", "Выдубичи", "Голосеевская", "Дружбы Народов", "Олимпийская", "Шулявская", "Берестейская", "Лукьяновская", "Почтовая площадь", "Левобережная", "Театральная". Также пробки на мосту Метро и Южном мосту.

Напомним, с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

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