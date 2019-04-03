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У Києві ввечері утворились пробки

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 18:44
У Києві ввечері утворились пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На правому березі столиці зафіксовані пробки на Набережному шосе, вулиці Хрещатик, вулиці Грушевського

У Києві ввечері, 3 квітня, утворилися пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці зафіксовані пробки на Набережному шосе, вулиці Хрещатик, вулиці Грушевського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці В'ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, проспекті Академіка Палладіна, проспекті Леся Курбаса, вулиці Володимира Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського.

Також пробки зафіксовані на вулиці Васильківська, Голосіївському проспекті, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, вулиці Саперно-Слобідській, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Великій Житомирській, вулиці Січових Стрільців, вулиці Рейтарській. На лівому березі пробки на проспекті Юрія Гагаріна.

 
Фото: пробки в Києві (скріншот)

Зазначимо, що ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Славутич", "Видубичі", "Голосіївська", "Дружби Народів", "Олімпійська", "Шулявська", "Берестейська", "Лук'янівська", "Поштова площа", "Лівобережна", "Театральна". Також пробки на мосту Метро та Південному мосту.

Нагадаємо, з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

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