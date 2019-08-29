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В Киеве вечером образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    29.08.2019 - 19:04
В Киеве вечером образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки в Киеве сковали движение на основных дорогах

По состоянию на вечер 29 августа пробки в Киеве фактически сковали движение на основных магистралях столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По данным на 19:00, на несколько километров растянулась пробка по проспекту Победу от станции метро "Политехнический институт" в направлении выезда из столицы. Также движение осложнено на по улице Борщаговской, на Окружной дороге, Голосеевскому проспекту, бульвару Дружбы народов, а также, традиционно для этого времени суток, в центральной части города.

На левобережной стороне наблюдаются пробки в районе Дарницкой площади и Днепровской набережной.

В Киеве вечером образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве

Напомним, на прошлой неделе в Киеве произошел серьезный сбой в движении городской электрички, в частности, по техническим причинам отменили девять рейсов.

Ранее также сообщалось, что в Киеве на месяц частично перекроют Южный мост. До конца августа для проезда ограничат 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

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