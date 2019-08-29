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У Києві ввечері утворилися численні затори

Новини » Суспільство    29.08.2019 - 19:04
У Києві ввечері утворилися численні затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки в Києві обмежили рух на основних дорогах

Станом на вечір 29 серпня пробки в Києві фактично обмежили рух на основних магістралях столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

За даними на 19:00, на кілька кілометрів пробка розтягнулася по проспекту Перемогу від станції метро "Політехнічний інститут" у напрямку виїзду з столиці. Також рух ускладнено на вулиці Борщагівській, на Окружній дорозі, по Голосіївського проспекту, бульвару Дружби народів, а також, традиційно для цього часу доби, у центральній частині міста.

На лівобережній стороні спостерігаються затори в районі Дарницької площі та Дніпровської набережної.

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Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, минулого тижня в Києві стався серйозний збій в русі міської електрички, зокрема, з технічних причин скасували дев'ять рейсів.

Раніше також повідомлялося, що в Києві на місяць частково перекриють Південний міст. До кінця серпня для проїзду обмежать 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники будуть ремонтувати шов на іншій половині естакади в цьому ж напрямку.

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