В Киеве с вечера 9 июня запретят движение на ул. Костельной

Ярмарка "Праздник улицы Костельной: День Франкофонии" начнется 10 июня в 10:00

В Киеве с вечера 9 июня на ул. Костельной в Шевченковском районе запретят движение всех видов транспортных средств в связи с подготовкой и проведением культурно-массового мероприятия "Праздник улицы Костельной: День Франкофонии". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Так, запрет движения будет действовать с 9 июня 19:00, до 10 июня 23:00 от пересечения улицы Костельной с улицей Михайловской до пересечения улицы Костельной с улицей Трехсвятительской", - говорится в сообщении.

Ярмарка "Праздник улицы Костельной: День Франкофонии" начнется 10 июня в 10:00 и продлится до 22:00.

"Только один раз в год, на День Франкофонии, улица Костельная полностью перекрывается и становится пешеходной. 10 июня все желающие смогут собраться на одной из наиболее "французских" улиц Киева, чтобы узнать больше о многогранной культуре франкоязычных стран, посетить ярмарку европейского формата, интересно и полезно провести время всей семьей", - отмечают в КГГА.

Напомним, в Киеве завтра, 9 июня 2018 года, с 00:00 до 19:00 будет ограничено движение на ул. Крещатик.