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У Києві з вечора 9 червня заборонять рух на вул. Костьольній

НовиниІнфраструктура    08.06.2018 - 16:48
Ілюстративне фото (Автоцентр)
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Ярмарок "Свято вулиці Костьольної: День Франкофонії" розпочнеться 10 червня о 10:00

У Києві з вечора 9 червня на вул. Костьольній у Шевченківському районі заборонять рух усіх видів транспортних засобів у зв’язку з підготовкою та проведенням культурно-масового заходу "Свято вулиці Костьольної: День Франкофонії". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Так, заборона руху діятиме із 9 червня 19:00 до 10 червня 23:00 від перетину вулиці Костьольної з вулицею Михайлівською до перетину вулиці Костьольної з вулицею Трьохсвятительською", - йдеться у повідомленні.

Ярмарок "Свято вулиці Костьольної: День Франкофонії" розпочнеться 10 червня о 10:00 та триватиме до 22:00.

"Тільки один раз на рік, на День Франкофонії, вулиця Костьольна повністю перекривається та стає пішохідною. 10 червня всі охочі зможуть зібратися на одній із найбільш "французьких" вулиць Києва, аби дізнатися більше про багатогранну культуру франкомовних країн, відвідати ярмарок європейського формату, цікаво та корисно провести час усією родиною", - зазначають у КМДА.

Нагадаємо, у Києві завтра, 9 червня 2018 року, із 00:00 до 19:00 буде обмежено рух на вул. Хрещатик.

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Теги публікації: Київ, Київ, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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