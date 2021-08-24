В Киеве вандал облил краской флагшток возле КГГА. Возбуждено дело

"Сегодня около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток краской", - рассказали в полиции.

Свои действия, как отмечают правоохранители, мужчина объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества.

"Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса", - добавили в полиции.

Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы и срок до 5 лет.

Фото: задержанный правонарушитель (kyiv.npu.gov.ua)