У Києві вандал облив фарбою флагшток біля КМДА. Порушено справу

"Сьогодні близько 13-ї години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе та флагшток фарбою", - розповіли в поліції.

Свої дії, як зазначають правоохоронці, чоловік пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства.

"Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу", - додали в поліції.

Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі та строк до 5 років.

Фото: затриманий правопорушник (kyiv.npu.gov.ua)